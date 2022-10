Screening oncologici, Asl: bene la «formula camper» in 80 nel giorno inaugurale

Buona la prima per gli screening organizzati dall'Asl, che hanno consentito di sottoporre a visita poco meno di 80 persone, in una sola giornata. Sono cominciate ieri in piazza Minieri a Telese Terme le visite gratuite per la prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell'utero e del colon retto, effettuate dal personale dell'Asl, a bordo del camper che rimarrà nella cittadina fino domani per poi ripartire alla volta di Puglianello, dove sarà in piazza Pitò dal 30 ottobre al primo novembre. L'affluenza è ottima, con un'ampia partecipazione di uomini che hanno ritirato il kit per fare l'esame preliminare che consente l'individuazione di lesioni neoplastiche al colon. Per gli screening, che sono aperti anche ai cittadini di San Salvatore Telesino e Castelvenere, è prevista una maggiore partecipazione nella giornata di domani.





Quest'anno si sta registrando una maggiore partecipazione alle campagne dedicate alla prevenzione perché, dopo il lungo periodo di stop imposto dall'emergenza Covid, la popolazione si è accorta di una recrudescenza dei tumori che comincia a far paura e che induce ad aderire in massa alle iniziative promosse anche da alcuni centri privati del territorio che stanno effettuando mammografie, ecografie mammarie, moc, marcatori tumorali e altre prestazioni mirate all'individuazione precoce dei tumori, a prezzi dimezzati, proprio per incentivare la popolazione a eseguire più controlli. La campagna di screening dell'Asl si concluderà 16 novembre a Solopaca; intanto il 2 e il 3 novembre il camper sarà in piazza San Martino a Cerreto Sannita, il 9 e il 10 in piazza Orticelli a Cusano Mutri, l'11 e il 12 in piazza Municipio a Guardia Sanframondi e il 13 e il 14 in piazza Mercato a Dugenta. Il tour potrebbe toccare altri centri nel corso del 2023.



L'individuazione precoce di un tumore maligno, oltre a ridurre sensibilmente, fino ad azzerarla, l'insorgenza di metastasi che, spesso, coinvolgono in modo irreversibile organi vitali, come il fegato, il pancreas, i polmoni, il cervello, il tessuto osseo, può scongiurare il ricorso a interventi chirurgici severi e la fruizione di terapie invasive, come la chemio, privilegiando terapie mirate. «È importante dice il direttore generale Gennaro Volpe continuare a far passare forte e chiaro il messaggio che il pap test e la mammografia si fanno direttamente sul camper e che, in base al responso, si procederà con altre indagini».



L'Asl ha manifestato grande attenzione per le aree interne, dando inizio alla campagna dalla Valle Telesina, mentre l'anno scorso aveva cominciato dal Fortore. La scelta del camper è stata effettuata per arrivare «nelle case» della gente e anche perché l'arrivo di un ambulatorio mobile nelle piazze dei piccoli centri rurali della provincia, oltre a essere un elemento di curiosità, rappresenta un mezzo accessibile a tutti per sottoporsi, in una manciata di minuti a tre screening salvavita, associando la fase della visita alle normali attività quotidiane di acquisti nei negozi e di incombenze negli uffici pubblici. Sul truck, che dispone del proprio personale, oltre che di un medico coordinatore dell'Asl, di 2 infermieri e di un'ostetrica, è possibile eseguire gli screening oncologici per le tre forme di neoplasia più diffuse tra la popolazione adulta: tumore del collo dell'utero, della mammella e del colon retto. Il test gratuito è indirizzato alle donne tra i 25 e i 64 anni, per l'esecuzione del pap test; a quelle tra i 50 e i 69 anni per la mammografia; agli uomini e alle donne tra i 50 e i 74 che potranno ritirare il kit per effettuare il test di ricerca del sangue occulto nelle feci.

l.d.c.