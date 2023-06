Sei condanne per detenzione e spaccio di droga a Montesarchio: è la sentenza emessa dal Gup Gelsomina Palmieri dopo il rito abbreviato. Queste le pene inflitte agli imputati: 5 anni e 20mila euro di multa a Maria Rosaria Barbato, 38 anni; 4 anni e 6 mesi e 20mila euro di multa al figlio, Luigi Franco, 22 anni; 1 anno e 1200 euro di multa a Giuseppe Duilio 55 anni; 4 anni, 2 mesi e 20mila euro di multa a Gaetano Arena, 43 anni; 8 mesi a Maurizio Arena; 5 anni e 4 mesi a Marco Iovino, 58 anni. Iovino rispondeva anche della detenzione di due pistole, munizioni e cocaina, rinvenute nella perquisizione avvenuta al momento dell'arresto. Tutti sono di Montesarchio.

Il pm Gabriella Di Lauro aveva chiesto 6 anni e 8 mesi per Barbato, 5 anni e 4 mesi per Franco, 4 anni e 8 mesi per Duilio, 4 anni e 4 mesi per Maurizio Arena, 5 anni e 4 mesi per Gaetano Arena, 7 anni e 4 mesi per Iovino. Poi le arringhe dei difensori Ettore Marcarelli, Enzapaola Catalano, Vittorio Fucci, Cosimo Servodio. Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio era scattato il 22 marzo del 2022; 7 erano finiti in carcere, 3 ai domiciliari. L'indagine era partita a novembre del 2020 dopo alcuni sequestri di stupefacenti a Montesarchio. La redini dello spaccio erano tenute da due gruppi che si avvalevano anche di intermediari. In particolare venivano cedute dosi di crak, marijuana e hashish a giovani assuntori, alcuni dei quali minorenni; le indagini avevano portato all'identificazione di ben 24 assuntori. Nel corso delle indagini erano stati sequestrati 20 grammi di cocaina pura, 500 di marijuana e 100 di crack. E i carabinieri di Montesarchio erano riusciti a ricostruire 150 cessioni di stupefacenti. Dei 10 indagati, 4 hanno optato per il normale iter processuale, mentre 6 sono stati giudicati ieri con il rito abbreviato che prevede riduzioni di pene di un terzo.