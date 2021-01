«Lungo la statale Telesina le principali lavorazioni proseguono o sono già state ultimate». Ieri, dai vertici di Anas, il punto sui cantieri presenti lungo l'arteria a scorrimento veloce a fronte di uno stato dell'arte che, nell'ultimo periodo, si presenta inevitabilmente segnato dai fenomeni atmosferici stagionali che hanno sicuramente contribuito a deteriorare il manto d'asfalto della pavimentazione in attesa della manutenzione programmata che arriverà a primavera. «Si tratta di interventi straordinari - confermano dalla società del gruppo ferrovie dello Stato - che riguarderanno anche la tratta a 4 corsie (il raccordo autostradale di Benevento ndr) e prenderanno il via appena le condizioni meteo ne consentiranno l'esecuzione. Ci sarà anche un intervento di risanamento strutturale dei ponti e viadotti per un investimento complessivo di 3 milioni».

Ma il tema dei «lavori in corso» continua a tenere banco nel dibattito soprattutto tra gli automobilisti che percorrono quotidianamente l'arteria dalla valle telesina alla città capoluogo oppure verso Caianello in direzione A1. «I lavori sul viadotto Calore, che coinvolgevano la sede stradale, sono stati conclusi nei tempi stabiliti - proseguono poi da Anas -. Lo stesso vale anche per le attività sul viadotto Seneta così come per la messa in sicurezza di una frana preesistente, per circa 350 mila euro, tra Ponte e Torrecuso. Proseguono invece i lavori per il Santo Stefano 2 e per il rifacimento dei giunti di dilatazione sugli altri viadotti del percorso per un investimento da un milione di euro. Presto si procederà, infatti, per il Pica, il Casino Russo, il Sambuchi e 65,810 nel territorio beneventano. La conclusione complessiva è fissata entro il prossimo mese di giugno. Anche in relazione alla ripresa di molte attività, sia lavorative che scolastiche dovute alla zona gialla, al fine di contenere i disagi per la circolazione, abbiamo programmato lo svolgimento delle lavorazioni, alternativamente, su un viadotto alla volta».

Attualmente si lavora nel tratto casertano, con l'istituzione del senso unico alternato, al di sotto del piano viabile, tra Gioia ed Alife per il risanamento strutturale del «Volturno I», con interventi sui giunti di dilatazione, previa impermeabilizzazione alla quale seguirà la nuova pavimentazione e la relativa segnaletica. Significativa la dotazione economica per un investimento da 6 milioni la cui consegna è prevista per l'estate. Discorso analogo riguarda il «Pantano», tra Ponte e Paupisi, la cui conclusione è prevista entro il mese di aprile. Nel dettaglio l'investimento da 2 milioni di euro sta procedendo con interventi di risanamento dei due impalcati metallici del viadotto, l'impermeabilizzazione della soletta, il rifacimento dei giunti di dilatazione, opere di regimentazione idraulica ed il rifacimento della pavimentazione stradale.

«Attenderemo fiduciosi - è il commento del presidente del comitato Sos 372 Giovanni Bonelli -. L'auspicio è che presto si possa arrivare a commentare, finalmente, qualcosa che si è concluso ed ha contribuito realmente a migliorare la percorribilità della strada. Lo stato dell'arte attuale non è certamente dei migliori ed è positiva la notizia dell'impegno di Anas anche in considerazione dei tempi previsti per il raddoppio che di certo non saranno brevi». Adeguamento a 4 corsie per il quale Anas, nelle scorse settimane, ha aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento a quattro corsie della statale con riferimento al primo lotto dell'arteria, ovvero, dal chilometro 37 dello svincolo di San Salvatore Telesino sino al chilometro 61 del raccordo autostradale di Benevento, per un investimento complessivo di circa 460 milioni di euro. Il progetto avrà uno sviluppo di 23 chilometri. Nei piani del Ministero, al termine di tutto l'iter procedurale, i lavori giungeranno a conclusione in poco più di 5 anni.



Ultimo aggiornamento: 09:32

