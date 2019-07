CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Luglio 2019, 10:06

Il Comune di Benevento dovrebbe reperire 657.679 euro da inserire nel riequilibrio finanziario da adottare entro il 31 luglio. Questo in base alla tariffa stabilita dal presidente della Provincia, Antonio Di Maria, che ha aumentato di 14,57 euro pro capite la tassa rifiuti, 10 euro + Iva per ogni abitante residente (secondo i dati Istat aggiornati al primo gennaio 2018). Tariffa pro capite di ogni cittadino del Sannio che, però, nessun sindaco intende porre a carico dei propri amministrati. «È una procedura illegale, non possiamo appostarla in bilancio perché illegittima. Oltre al fatto che una somma simile non sapremmo dove reperirla», ha rilevato il primo cittadino del capoluogo Clemente Mastella.