CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 28 Giugno 2019, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In apparenza, l'aggravio potrebbe sembrare sopportabile, facile da assorbire e metabolizzare: 14,57 euro a persona una tantum, per il solo anno in corso. Anzi, il pagamento è reso più «comodo», poiché 10 euro vanno corrisposti per l'anno in corso, la parte dispari può anche slittare al 2020. In buona sostanza, una famiglia il cui nucleo è composto da 4 unità dovrà sborsare 58,28 euro in più. Cifra non esorbitante, ma se sommata alle già onerose tariffe vigenti fa ulteriormente schizzare la bolletta dei rifiuti e la stangata è bella e confezionata. In molti casi già predestinata a ulteriore lievitazione, causa l'aumento dei costi di conferimento, poiché, dopo l'incendio dello Stir di Casalduni e l'obbligato conferimento in altri impianti della Campania, ha già fatto impennare gli esborsi da parte dei Comuni, anzi, in alcuni casi, la contestatissima tariffa di euro 199,03 a tonnellata potrebbe essere addirittura rimpianta. Alla già gravosa situazione, i contribuenti dovranno aggiungere gli importi della tariffa determinata ieri dal presidente della Provincia, Antonio Di Maria.