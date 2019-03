Maltrattava e minacciava continuamente la sua convivente, anche in presenza del piccolo figlio di tre anni: nell'ultimo litigio ha addirittura tentato di strangolarla. Un uomo di Montesarchioè stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura, retta da Aldo Policastro. La donna, dopo l'ennesimo litigio violento, avvenuto lo scorso 23 febbraio, spaventata dalla particolare gravità dell'episodio, in quanto il suo compagno aveva tentato di strangolarla - sempre alla presenza del figlio piccolo che dormiva con lei nel letto - ha trovato la forza ed il coraggio di allontanarsi da casa e di denunciare i fatti di cui era rimasta vittima.

Venerdì 8 Marzo 2019, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA