Vaccino Covid ai pazienti fragili, è caos prenotazioni nel Sannio

È caos nel Sannio per le richieste di prenotazione alle vaccinazioni per i pazienti che rientrano nella categoria «fragili» che da questa mattina - secondo una disposizione della Regione Campania - avrebbero potuto effettuare solo tramite i loro medici curanti. In realtà, diversi pazienti hanno visto rifiutarsi tale richiesta in quanto i medici di medicina generale si «sono detti impossibilitati a farlo in quanto non avevano direttive chiare dalla Regione, non avevano una password per l'accesso al portale dedicato e, cosa non da poco, non erano organizzati ad effettuare questo servizio che richiede tempo per l'espletamento burocratico della richiesta che deve essere personalizzato per ogni singolo paziente».

«In poche battute - ci spiega il dottore Antonio Pacelli, segretario regionale del Fismu - Cisl (Federazione Italiana dei Medici Uniti per il Contratto Unico) la nostra non è cattiva volontà. Sono giorni che passiamo ore al telefono a spiegare ai pazienti come sta la situazione. Una cosa è che i venga richiesto di trasmettere alle Asl gli elenchi dei nostri pazienti che rientrano nella categoria fragili, altra cosa è compilare le singole richieste e caricarle sul portale con tutti i dati sensibili. Oltre a fare il nostro lavoro di medici dovremmo essere organizzati anche per adempiere le pratiche amministrative. Ripeto, non è per cattiva volontà. In alcuni casi, quando si è trattato di vaccinare gli ultraottantenni, ci siamo anche prodigati, quando alcuni di questi pazienti non essendo muniti di un tablet o di un indirizzo di posta elettronica ci hanno richiesto aiuto. Alla categoria dei fragili appartengono però persone di ogni età, la maggior parte delle quali è in possesso di una propria posta elettronica e di uno smartphone e quindi in grado di prenotarsi. Per quanto mi riguarda so che il tutto verrà deciso in una riunione del Comitato 24 che si terrà martedi prossimo in Regione ed alla quale sono state convocate le sigle sindacali dei medici di medicina generale. Solo allora sapremo il da farsi».

«In tutta questa situazione - aggiunge poi Annio Rossi, presidente dell'AsDIM (Associazione dei Diabetici dell'Italia Meridionale) - a farne le spese sono le categorie fragili, e quindi anche i diabetici di ogni età che pur decisi a vaccinarsi non riescono a farlo».

