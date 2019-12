© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arresti domiciliari per un 40enne di San Bartolomeo in Galdo accusato del reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce nei confronti della moglie. Le indagini degli investigatori hanno permesso di documentare una serie di comportamenti vessatori e violenti (minacce di morte e aggressioni) posti in essere dall'uomo nei confronti della vittima che, in uno stato perdurante di paura per la propria incolumità, aveva radicalmente mutato le proprie abitudini di vita.Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta della Procura, è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, in collaborazione con quelli della stazione di Roma Monteverde.