Morti 3 ventenni in uno scontro frontale in Calabria: 4 i feriti, di cui uno in gravi condizioni

Incidente terribile in Calabria a Cassano allo Ionio dove 3 ventenni sono morti stamattina sull statale della statale 106 e altre 4 persone sono rimaste ferite. Due delle vittime si chiamavano Eleonora Recchia e Michela Praino, un terzo ragazzo, senza documenti, non è stato ancora identificato.

APPROFONDIMENTI FRIULI Trieste, con lo scooter si schianta contro un bus: Margherita muore a... LA PAURA Ponza, scontro con una motocisterna al largo: yacht di 20 metri... IL DRAMMA Aurelia Del Gaudio morta a Bologna, la giudice investita dalle fiamme... L'INCIDENTE Cina, crolla una miniera: un morto e 19 minatori intrappolati....

Incidente stradale, morti 3 ventenni

Si chiamavano Eleonora Recchia, di 21 anni, di Castrovillari, e Michela Praino, di 20 anni, di Cassano allo Ionio due delle tre vittime dell'incidente stradale avvenuto stamane nei pressi del ponte della statale 106 sul fiume Crati al confine tra i territori dei comuni di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

La terza persona deceduta, un ragazzo loro coetaneo, non aveva addosso documenti e non è stato ancora identificato. Le tre vittime viaggiavano tutte all'interno della Clio che si è scontrata con una Mercedes con a bordo altre quattro persone rimaste ferite.

La dinamica dell'incidente

L'utilitaria, da quanto si è appreso viaggiava in direzione nord verso Sibari mentre l'altra vettura transitava in direzione Corigliano Rossano. Le persone ferite si trovano ricoverate negli ospedali di Corigliano e Rossano. Il traffico che sulla statale 106 era stato bloccato per consentire l'attività dei mezzi di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine, come fa sapere l'Anas, è ripreso regolarmente. All'interno dei veicoli coinvolti c'erano in totale 7 passeggeri. Oltre all'elisoccorso, dopo lo schianto, sono intervenute anche 3 ambulanze e i vigili del fuoco che hanno operato per estrarre i feriti dalle lamiere.

Sui social dolore per la morte dei giovani nei post di parenti e amici. «Non ci sono parole, solo tanta rabbia e dolore. Mi macherai», scrive un'amica di Michela Praino.