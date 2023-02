Addio a Tilde Fusco, ​pianista, docente di educazione musicale, cavaliere della Repubblica, è stata per anni attiva nel sociale, punto di riferimento per generazioni di donne casertane, fondatrice e animatrice della sezione casertana dell’Ande (Associazione nazionale donne elettrici), socia di quasi tutte le associazioni femminili che operano sul territorio nonché dell’Associazione “Amici della musica”, alla quale ha aderito per tutta la vita. Tilde Fusco è scomparsa all’età di 95 anni. L’ultimo saluto alla donna che si è spesa con passione per la crescita culturale della città, oggi alle 9,30 nel Santuario di Sant’Anna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA