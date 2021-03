Aggredito all'esterno del bar, rischia di perdere un occhio

Rischia di perdere un occhio il trentenne aggredito giovedì scorso, intorno a mezzogiorno, da un cotaneo mentre prendeva tranquillamente un caffè all’esterno di un bar sulla nazionale Appia, a Casapulla insieme ad un’altra ragazza. Un’aggressione gratuita per la quale non sono ancora chiari i motivi ma preceduta prima da un’aggressione verbale anche da parte del fratello dell’aggressore e addirittura da uno sputo lanciato dal balcone al primo piano che affaccia proprio sul marciapiede del bar dove si trovava la coppia. Insulti, minacce e offese sono state pronunciate anche verso la ragazza. Dopo pochi minuti uno dei due ragazzi sul balcone è sceso brandendo un corpo contundente: prima si è diretto verso la ragazza ma si è subito fermato perché stava passando una camionetta dell’Esercito. L’azione però, è proseguita dopo poco, da parte dei due fratelli che hanno aggredito alle spalle con calci e pugni il trentenne. Una scena notata anche da qualcuno che si è preoccupato di contattare le forze dell’ordine e accompagnare la vittima all’ospedale di Caserta. Sull’episodio ci sono indagini in corso. Casapulla è la cittadina dove si trova agli arresti domiciliari il minorenne che accoltellò un coetaneo a Formia lo scorso febbraio.

