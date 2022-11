Si è concluso con la cerimonia di beneficenza di ieri sera la prima edizione dell'evento Agri Party che si è tenuto a San Tammaro. Una manifestazione che si è svolta lo scorso 20 novembre e ha visto la partecipazione di circa 350 trattori e di centinaia di persone. Un evento organizzato da Real Agri Green e che ha avuto come obiettivo quello di festeggiare i coltivatori e gli imprenditori agricoli che ogni giorno fanno grossi sacrifici per portare avanti le proprie attività. Per questo hanno deciso di ideare una festa dell'agricoltura, la prima del Sud Italia. Tanti giochi ma anche un record, quello dell'albero di Natale più grande mai visto realizzato con l'ausilio dei trattori e ben visibile dall'alto grazie a un drone. Uno spettacolo nello spettacolo.

A conclusione della kermesse gli organizzatori hanno provveduto anche ad organizzare una donazione in beneficenza dei soldi raccolti durante l'evento. Escluse le spese, sono stati racimolati 1.614 euro che ieri sono stati consegnati, sotto forma di assegno, all'associazione Mama Africa Onlus durante un'apposita cerimonia che si è svolta nell'aula consiliare presso il cineforum Antonio De Curtis di San Tammaro, alla presenza degli esponenti dell'amministrazione comunale. Il sindaco di San Tammaro Vincenzo D'Angelo ha evidenziato l'importanza di questa iniziativa che ha posto San Tammaro come centro di aggregazione e di promozione, senza dimenticare le proprie radici: «Voglio ringraziare gli organizzatori dell'Agri Party per questa splendida iniziativa messa in campo. È stata un successo. A dimostrazione che San Tammaro è un centro di attrazione per gli eventi. Non dobbiamo mai dimenticare le radici del nostro territorio. Gran parte del nostro territorio ha vocazione agricola. Che sia l'inizio di una nuova epoca anche per questo settore».



È intervenuto anche l'assessore comunale Errico Scala: «È stata una bellissima manifestazione, che ha dato visibilità e lustro a San Tammaro, e per questo ringrazio gli agricoltori e le tante persone intervenute. Mi auguro che quella di quest'anno sia stata solo la prima edizionedi una lunga serie. Soddisfatto l'ideatore di Agri Party Andrea De Luca: «Sono contento che l'evento sia stato un successo e la donazione a Mama Africa Onlus dei soldi ricavati è la giusta conclusione dell'intera manifestazione».