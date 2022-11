Napoli, un tè di Natale a sostegno degli amici a quattro zampe

Si respira già aria di Natale. È tanta, quest’anno, la voglia di festeggiare e scambiarsi auguri dopo il triste periodo della pandemia. Le Zirre Napoli e Murzillo chic si sono ritrovate insieme per uno speciale tè di Natale: il glamour delle borse e dell'abbigliamento firmato si sposa con le coccole culinarie di Carmela Autiero per uno scambio di auguri dinnanzi ad una fumante tazza di tè, giovedì 1 dicembre alle 17 in via San Pasquale 27, a sostegno degli amici a quattro zampe.

«Scambiarsi gli auguri non è scontato, come abbiamo imparato in questi anni, è importante farlo quanto più è possibile. – dice Paola Greco de Le Zirre - Mettiamo insieme in questa occasione il glamour, il cibo sfizioso e un tocco di civetteria che non guasta. Senza dimenticare mai i nostri amici animali».

La collezione Emozioni FW 22/23 de Le Zirre Napoli, infatti sostiene la lotta contro l’abbandono degli animali e sponsorizza l’adozione da canili e gattili. Per l’occasione i partecipanti non solo godranno di una beauty experience con Nailing Queen ma potranno assaggiare le “coccole culinarie” di Murzillo chic. «Sto creando una linea culinaria in cui coniugo arte, cultura, musica, moda, teatro con il cibo.- spiega Carmela Autiero - La mia particolarità è di certo la coccola culinaria, quella attenzione al contesto in cui nasce o si svolge un evento come accade per questo tè di Natale».