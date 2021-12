Attrici e trendsetters per la nuova linea eco-friendly de Le Zirre

Grande partecipazione di pubblico all’evento che Le Zirre Napoli ha organizzato ieri nello store di via san Pasquale 27 per presentare la linea The Second Life nel segno del riciclo e della sostenibilità: la chiusura di un cerchio per il brand partenopeo che da sempre fonda la propria filosofia sul rispetto della natura, degli animali e sulla ricerca e sul recupero di tessuti pregiati, destinati alla produzione di borse e accessori che si distinguono per l'unicità e lo stile inconfondibile.

Le persone intervenute hanno potuto ammirare da vicino la collezione The Second Life nata grazie ad un progetto di economia circolare realizzato con Carpisa, Logeco, Azzero CO2. Alcuni pezzi della collezione presentati ieri sono stati ideati dagli studenti del corso di Laurea in Design per la Moda della Università Vanvitelli che hanno partecipato all’evento ricevendo complimenti e grandi apprezzamenti.

La riduzione del CO2 in questo progetto di partnership è stata certificata dalla azienda AzzeroCO2. Un motivo in più per innamorarsene: il ricavato della vendita di questa linea sarà devoluto all’Associazione animalista del territorio campano, Le Amiche di Lu onlus le cui titolari erano presenti circondate da tanti amici a quattro zampe felici di partecipare ad un evento pet friendly.

Tra i presenti, le attrici Cristina Donadio e Miriam Candurro. Alessandra Cirafici presidente del Corso di Laurea in Design per la Moda, Maria Dolores Morelli cattedra Design della Moda, Carla della Corte presidente di Confcommercio Campania, Maria Elena Altieri di Altide, Giuliana Giliberti, Marina Ascione, Gisella Gallotta, Aldo e Paola Morra, Patrizia Ossani Cicchella, Serenella Signoriello, Mariolina Delfino, Sabrina Testa delle Amiche di LU onlus, Roberta Buccino Grimaldi, Carmen Roberti, Valentina Visconti, Patrizia Martinelli, Irene Iacovelli, Fabio Migliaccio, Serena Savanelli, Simona Keller.