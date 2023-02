«Insieme per l'Unitalsi», concerto al Teatro Augusteo di Napoli con la partecipazione di Maurizio de Giovanni

Al Teatro Augusteo martedì 28 marzo alle ore 20:30, il concerto «Insieme per l'Unitalsi» che avrà come protagonisti tanti artisti del mondo dello spettacolo, che intratterranno il pubblico con un ritmo incalzante che va dalla lirica al jazz.

Con lo straordinario contributo di Maurizio de Giovanni che racconterà Napoli, stregando il pubblico con la presenza di attori e comici, oltre ad un ospite a sorpresa.

Presentati da Veronica Mazza, si esibiranno sul palco il soprano Roberta Maione, il mezzosoprano Eufemia Tufano e il tenore Carlo Barricelli, al pianoforte Franco Pareti e Pino Tafuto. Ci saranno anche il primo violino del San Carlo Gabriele Pieranunzi, e la violinista Luana Stratulat. A fianco dell'Unitalsi ancora una volta Marco Zurzolo con il suo sax ed Emilia Zamuner, con la sua voce jazz. Confermata anche la presenza di Cristina Donadio.

Lo show sostiene le numerose attività dell'Unitalsi Campania: oltre ai pellegrinaggi a Lourdes con il treno bianco, ci sono tante attività di assistenza a persone diversamente abili, ad ammalati, a senza fissa dimora. Da un anno è nata, inoltre, «Casa Sveva», una casa famiglia che si trova a via Orazio presso la chiesa di San Gioacchino. È una dimora gestita solo da volontari, che ospita gratuitamente bambini gravemente ammalati, non residenti a Napoli e con difficoltà sociali ed economiche. Piccoli che necessitano di cure e lunghe degenze presso gli ospedali pediatrici oncologici napoletani.

I biglietti, come di consueto, sono in distribuzione presso la tabaccheria Sisimbro in via San Pasquale a Chiaia 74.

LA NOSTRA STORIA - U.N.I.T.A.L.S.I.

Fondata oltre 115 anni fa da Giovanni Battista Tomassi, affetto da artrite deformante, dopo aver partecipato ad un pellegrinaggio a Lourdes e capito l'importanza del messaggio di fede e speranza per chi soffre. UNITALSI è l'acronimo di Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, che si impegna ad organizzare, accompagnare e assistere durante i pellegrinaggi le persone malate, affette da disabilità, bisognose o anziane. Non è solo un'associazione di Chiesa, ma è mossa anche al servizio sociale.