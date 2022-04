Napoli, al Sannazaro spettacolo annullato causa Covid: rimandato «Marguerite» con la Donadio

Lo spettacolo "Marguerite" con Cristina Donadio, in scena al teatro Sannazaro sabato 8 e domenica 9 aprile 2022, a causa di alcuni casi di positività al Covid 19 è rimandato a data da destinarsi.

"Marguerite", con le musiche di Marco Zurzolo eseguite da Marco de Tilla al contrabbasso, Vincenzo Danise al pianoforte e dallo stesso Zurzolo al sax, è un percorso frammentato - narrato per immagini - una serie di fotogrammi interiori - istantanee in bianco e nero dell’animo di una giovane donna. I cambi del punto di vista della narrazione sono continui, frequentissimi i salti temporali in avanti e all’indietro, un passaggio senza soluzione di continuità dal discorso diretto all’indiretto.

Noapolis: «Un tributo alla città e alla sua canzone»