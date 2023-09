Covid, Jill Biden guarita a tre giorni dal primo test positivo

É guarita Jill Biden. La Casa Bianca aveva già fatto sapere che la First Lady aveva contratto il Covid con sintomi lievi. E dopo tre giorni da quando ha effettuato il test è risultata negativa. Lo riferisce l'ufficio di Jill Biden.

Jill Biden guarisce dal Covid dopo tre giorni

La moglie del presidente Usa Joe Biden era rimasta nella residenza di famiglia nel Delaware non appena aveva scoperto di aver contratto il Covid sospendendo i contatti con il marito, risultato sempre negativo finora, in procinto di partire per New Delhi.

Covid, positiva la moglie di Joe Biden. La Casa Bianca: «Sintomi lievi»

Covid, variante Eris prevalente in Italia: aumento casi +44% in una settimana. I sintomi dell'infezione

Il presidente ha eseguito tutti i giorni un tampone da quando aveva scoperto, lunedì scorso, che la moglie era positiva.