Ai domiciliari ma con la pistola, arrestato e spedito in carcere

Nonostante fosse ristretto ai domiciliari teneva, nascosta in una scatola di scarpe in camera da letto, una pistola semiautomatica calibro 7,65, con matricola abrasa e 18 munizioni dello stesso calibro.

E’ quello che hanno scoperto i carabinieri della stazione di Macerata Campania quando sono giunti a Capodrise per eseguire un controllo nei confronti del 33enne già ristretto ai domiciliari.

I militari dell’Arma si erano accorti dell’atteggiamento nervoso e sospettoso dell’uomo: così hanno perquisito l'uomo trovando nascosta all’interno di una scatola di scarpe in camera da letto, la pistola con matricola abrasa, illegalmente Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il 33enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato posto a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione di armi clandestine.