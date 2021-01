AVERSA - Stava bruciando un grosso albero di Natale sintetico, alcune sedie ed altri rifiuti ma è stato sorpreso dalle guardie ambientali del WWF che hanno provveduto a bloccare l’uomo nel proprio intento e ad avvertire la polizia municipale che, giunta sul posto ha provveduto a raccogliere la denunzia del volontario WWF Enrico Sellitto che sarà inoltrata alla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli Nord con l’ipotesi di reato ambientale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì in via San Michele, nei pressi del cimitero di Aversa. Le guardie ambientali del WWF sono particolarmente attive nella zona a cavallo tra le province di Caserta e Napoli e i loro pattugliamenti "a sorpresa" hanno permesso di far scattare diverse denunce e sanzioni per reati contro l'ambiente.

