Sono già tre i sindaci eletti ieri: Marcello De Chiara (Casapesenna), Amedeo Izzo (Pontelatone) e Lamberto Di Caprio (Caianello): tutti erano unici candidati. Il quorum è scattato nel tardo pomeriggio di ieri. Da oggi alle 14 riprenderà lo spoglio degli altri 32 comuni (probabilmente 4 andranno al ballottaggio) mentre quello per le Europee è andato avanti tutta la notte. In tutta la provincia di Caserta è stata appena superata del 50 per cento l'affluenza alle urne ( Caserta città con il 47,36 per cento).

Lunedì 27 Maggio 2019, 12:01

