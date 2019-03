Anziani narcotizzati, rapinati e persino denunciati se decidevano di sporgere denuncia. Lo ha scoperto la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per il 40enne Francesco Iovino e la 35enne Loredana Monfreda. Le indagini sono state realizzate dai carabinieri. Due gli episodi contestati agli indagati, il primo avvenuto a Vitulazio il 30 agosto scorso, quando un anziano fece visionare un suo appartamento alla coppia, che fingeva di volerlo acquistare; ad un certo punto Iovine e Monfreda hanno offerto all'uomo un caffè con dentro del narcotico, ma non sono riusciti a strappargli il portafogli per la pronta reazione della vittima. Qualche giorno dopo, la 35enne ha telefonato all'anziano minacciando di denunciarlo per violenza sessuale se lui avesse sporto denuncia per la tentata rapina. In effetti la donna ha poi denunciato l'anziano, anche se i carabinieri hanno accertato l'infondatezza della segnalazione. Il secondo episodio ha visto come vittima un'anziana di Sparanise, nella cui abitazione si introdussero una mattina la Monfreda, conoscente della donna, e Iovino; con numerose scuse riuscirono a restare e ad offrire un caffè con il sonnifero all'anziana, che cadde addormentata. I due rubarono poi 50 euro, la collana che l'anziana aveva al collo e un televisore; i carabinieri li hanno però «visti» dalle immagini delle telecamere di sorveglianza installate all'interno dell'abitazione, accertando la commissione del colpo.

Giovedì 28 Marzo 2019, 16:28

