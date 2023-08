Ci sarebbe solo una tragica fatalità alla base del grave incidente della strada che ha funestato la domenica sul litorale casertano. L'episodio si è verificato nella tarda serata sulla Domiziana ed è costato la vita ad un uomo di Formia, Agostino Purificato di settantacinque anni. L'anziano è stato travolto e ucciso da un'autovettura mentre si trovava sulla statale all'altezza di Borgo Centore e stava cercando di raggiungere la sua macchina, parcheggiata nella zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'autoambulanza del servizio 118 ma per Purificato non c'è stato nulla da fare ed ai medici non è rimasto altro che constatarne il decesso. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita all'ospedale di Caserta dove nei prossimi giorni dovrebbe essere eseguita la ricognizione esterna. Dopo gli accertamenti di rito sarà restituita ai familiari e sarà possibile fissare la data dei funerali.

I carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, intervenuti sul luogo dell'incidente per i rilievi tecnici del caso e per disciplinare la circolazione stradale, sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sembra comunque che si sia trattato di una fatalità, forse un attimo di distrazione o una manovra improvvisa. Il conducente dell'autovettura che ha travolto Purificato, una donna originaria di Giugliano che stava probabilmente tornando a casa dopo una giornata al mare o era in vacanza sul litorale, è stata deferita a piede libero per omicidio stradale. La zona dove è avvenuto l'incidente è un tratto rettilineo a ridosso di due incroci, uno che conduce verso l'Appia e l'altro a Baia Domizia nord, è poco illuminata e molto frequentata per la presenza di un ristorante con annessi bar e rivendita di tabacchi, una chiesa e la sede del distaccamento della polizia stradale. Lo scontro riaccende le polemiche sulla pericolosità delle vie per il mare.

La realizzazione di quattro rotatorie ha accresciuto la sicurezza della Domiziana, ma restano tanti i tratti ad alto rischio, ad iniziare da quello dove è avvenuto l'incidente di domenica sera, nonostante la presenza, qualche chilometro più avanti, di due autovelox fissi. Poco più di un mese fa si è registrato un altro tragico week-end di sangue sulle strade del Casertano con quattro incidenti mortali nella notte tra sabato 8 e domenica 9 luglio tra Appia, Domiziana, all'uscita di Pinetamare, Francolise, sulla provinciale per Sparanise e il centro urbano di Villa Literno. A perdere la vita due giovanissimi, entrambi in moto, e due trentenni, e tre feriti gravi. A maggio invece un altro tragico incidente sulla Domiziana, alle porte di Mondragone, fra un furgone ed un piccolo camion. A perdere la vita fu il conducente del furgoncino. Sempre agli inizi di luglio, l'incidente a Baia Domizia costato la vita ad un giovane di Cellole poco più che ventenne.