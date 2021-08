Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e nella provincia

CICLOTURISTICA DEL MATESE

Si svolgerà questa domenica la terza cicloturistica del Matese. I bikers pedaleranno lungo il Lete e potranno far sosta alla postazione “foto ricordo” per uno scatto che immortalerà la giornata. Giornata che si concluderà ai Campetti comunali di Letino con i concerti di Rino Minali, Marco Sentieri e dei Gemelli Diversi.

FOOD

A Liberi un altro weekend che celebra le tipicità enogastronomiche del territorio. Sabato e domenica protagonisti della tavola saranno gli arrosticini e le montanare. Ad accompagnare i piatti proposti, una selezione di vini locali.

MOSTRE

Fino a domenica Palazzo Capizzi (ex locale Benetton), a Mondragone, ospita “RipARTEnza 2021”, la personale antologica d’arte contemporanea di Pasquale Sorrentino. In mostra, tra pitture a sculture polimateriche, più di venti opere, frutto degli ultimi tre anni di lavoro dell’artista.

MUSICA/1

Prosegue “Summer Concert”, la rassegna estiva dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta. Domenica doppio appuntamento nella Basilica Benedettina di Sant’Angelo in Formis: alle 19.00 canti gregoriani e polifonie medievali con l’Ensemble Oktoechos (in concomitanza con la liturgia vespertina celebrata da don Francesco Duonnolo); alle 20.30 “Musica al tempo di Dante” con la stessa formazione, diretta da Lanfranco Menga.

MUSICA/2

Una serata tutta dedicata alla musica napoletana quella di domenica al Quartiere Militare Borbonico di Casagiove, dove con il gruppo Parto da Napoli va avanti la rassegna “Palco Libero”. L’inizio del live è previsto alle 21.15. Informazioni e prenotazioni al numero 334-8069201.

MUSICA/3

La rassegna “Forestàte”, nel piccolo borgo Foresta, a Tora e Piccilli, propone questa domenica (ore 21) “Tu parlavi una lingua meravigliosa - Suite musicale di-a-da-in-con-su-per-tra-fra Lucio Dalla”. Sul palco il duo composto da Francesca Colapietro (voce) e Mariano Bellopede (pianoforte).

MUSICA/4

Venerdì (ore 19 e 30) la rassegna “Summer Concert” fa tappa al Palazzo Mazziotti di Caiazzo. Protagonista la chitarra di Carlo Curatolo. In programma l’esecuzione di musiche di Tárrega, Ponce, Albéniz e Barrios Mangoré.

SOLIDARIETÀ

A Dragoni tre giorni (domenica 22, sabato 28 e domenica 29 agosto) di sport, cultura e musica nel ricordo di Eugenio Ruberto, il quattordicenne che ha lottato contro due tumori cerebrali. L’occasione, la presentazione dell’associazione Onlus a lui dedicata (domenica alle 18 nella chiesa dell’Annunziata).

TRAMONTO IN CANOA

Venerdì e sabato si può vivere l'esperienza del tramonto in canoa sul Lago del Matese. L’evento è organizzato da Matese Discovery, che garantisce la presenza di una guida escursionistica ambientale specializzata in attività di pagaia per tutto il tragitto. Prenotazioni via Whatsapp al numero 331-9459556.

(per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)