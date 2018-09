CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Settembre 2018, 07:00

«È stato lui? È stato mio figlio? Punitelo, deve soffrire come ha fatto soffrire quelle persone». La madre di Alexandru Bogdan Colteanu è più arrabbiata che dispiaciuta quando, dalla questura di Caserta, l'avvisano che suo figlio è sospettato di essere il quarto componente della banda della notte di orrore di Lanciano. Tre ore dopo, quando ormai è calata la sera, Alexandru esce dalla questura. Magrolino, un graffio sul collo, spaesato. Si rannicchia sul sedile dell'auto della polizia. Sembra piccolo, e infatti ha appena 23 anni. La faccia di un bambino e l'espressione indifferente. Sembra innocuo. Per lo Sco è una belva. Una belva sanguinaria che per ore ha tenuto sotto minaccia i coniugi Martelli nella loro villa di Lanciano.