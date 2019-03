CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 12:30

L'emergenza in emergenza e dalla direzione dell'Asl di Caserta nessun provvedimento concreto. E' questa la fotografia attuale della rete territoriale dei Pronto Soccorso, alcuni dotate di branche specialistiche 24 ore su 24 e altri senza reparto di riferimento, con necessità di trasferire i propri pazienti in altri ospedali. A pagarne le spese gli utenti che rischiano di aspettare ore, anche per una'semplice' ingessatura, o di essere parcheggiati nelle corsie del Pronto Soccorso anche fino a 48 ore. A soffrire della situazione, però, non sono soltanto i pazienti, ma anche i medici e tutti gli operatori dei punti emergenziali che spesso si trovano a fronteggiare turni molto lunghi e stressanti, spesso alle prese con contesti familiari aggressivi e molesti. La denuncia dello stato dell'arte dei Pronto Soccorso del territorio, infatti, arriva non solo dai cittadini di diversi centri della provincia casertana, ma anche dai sindacati che, volendo sintetizzare, vedono l'origine del problema di affanno e degrado nella carenza di personale, su cui, secondo le organizzazioni, poco è stato fatto dai vertici aziendali.