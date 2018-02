Martedì 20 Febbraio 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 15:29

Assalto al portavalori dell'ufficio postale di via Napoli, a Maddaloni (Caserta) intorno alle 7.15 di questa mattina. Da una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni, pare che ad agire siano stati cinque uomini, tutti travisati, che hanno preso di mira, letteralmente assaltandolo, il furgone delle Poste portando via 45mila euro. Sotto la minaccia, i due vigilanti che stavano trasferendo i soldi all'interno dell'ufficio postale come accade abitualmente ogni mattina, non hanno potuto fare altro che consegnare il denaro. Durante la colluttazione è rimasto ferito ad un braccio anche un vigilantes, refertato con cinque giorni di prognosi, all'ospedale Civile di Maddaloni. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza.