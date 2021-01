Una flotta di ventuno nuovi autobus, che saranno in circolazione tra il comune di Caserta e il territorio provinciale, sono stati presentati dall'azienda Clp nei pressi della Reggia vanvitelliana; un potenziamento del servizio fondamentale in vista del rientro in presenza degli studenti delle scuole superiori, previsto per lunedì primo febbraio.

Alla presentazione dei nuovi bus c'erano il sindaco di Caserta Carlo Marino, l'assessore alla Mobilità Emiliano Casale, il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone e il dirigente della Clp Luigi De Martino. Dei ventuno nuovi bus, tredici transiteranno nel territorio di Caserta. «Con questi nuovi autobus, alcuni acquistati con contributi regionali - spiega Luigi De Marino di Clp - vogliamo dare il nostro apporto, anche in vista della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, allo sviluppo di una mobilità che sia quanto più sostenibile possibile, nonché a garantire un servizio sempre più efficace ed efficiente, nel rispetto delle normative attuali sul distanziamento sociale e sulla igienizzazione interna».

