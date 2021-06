Furti di auto a raffica nell'Aversano Due giovanissimi presi dai carabinieri

AVERSA - Una banda di giovanissimi compiva furti a ripetizione nelle auto in sosta nel Casertano. La banda, composta da due 20 enne ed un 17 enne, della cui attività si era occupato anche il programma «Striscia la notizia», è stata intercettata cai Carabinieri ad Aversa.

I due ventenni , di Napoli, con precedenti penali, sono stati arrestati. Il minore è stato denunciato.

Poco prima dell' arrivo dei militari i tre avevano forzato la portiera di una minicar parcheggiata in via Salvo d'Acquisto, impossessandosi di ciò che era all'interno, indumenti ed effetti personali. Per non essere riconosciuti, i ladri hanno anche indossato i vestiti rubati. I tre carabinieri li hanno fermati a bordo di una «Toyota Yaris», auto che è stata più volte segnalata nei luoghi dove sono avvenuti gli altri furti. I carabinieri, guidati dal capitano Stefano Russo, indagano per

accertare capire se i tre costituiscano una intera banda o ne siano solo dei componenti.

