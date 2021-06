Lite per la viabilità, poi lo inseguono e picchiano automobilista: due arresti

S. MARIA C. V. Pestarono violentemente un automobilista, con il quale avevano avuto una lite poco prima, mentre erano nel traffico di Santa Maria Capua Vetere.

È l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari per lesioni aggravate e violenza privata il 23 enne Valerio De Gennaro e il 26 enne Giovanni Vozza. Il fatto avvenne il 27 marzo scorso. Secondo quanto accertato dai carabinieri, dopo aver litigato per motivi di viabilità con un 47enne, i due lo inseguirono per le strade di Santa Maria tentando più volte di speronarlo, fino a farlo fermare.

A questo punto, Vozza e De Gennaro raggiunsero l'automobilista e lo colpirono al capo e all'addome, facendolo rovinare a terra, e provocandogli una frattura al gomito. I carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ricostruendo l'accaduto e identificando i due aggressori.