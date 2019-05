CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Maggio 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tredici fra dipendenti e amministratori pubblici del Comune segnalati alla Procura contabile regionale per ammanco nei conti del municipio e un esercito di gestori dei lidi evasori della tassa di concessione demaniale per quasi 7 milioni d'euro è chiaramente un terremoto per una comunità piccola come quella di Castel Volturno, ma gli sviluppi dell'inchiesta della guardia di finanza erano più che attesi da tutti, compreso chi oggi si sente sulla graticola in aspettando con ansia le relative conseguenze del buco di cassa che la corte dei conti adotterà.