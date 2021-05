Brucellosi negli allevamenti di Caserta, il dilemma di abbattimenti e vaccini

«Non chiediamo soldi ma la possibilità di lavorare in serenità e poter fare gli imprenditori nel settore della filiera bufalina». Così gli allevatori che aderiscono a Copagri Caserta rispondono alle parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania che in un incontro sul litorale Domizio ha promesso di triplicare i fondi in favore degli allevatori, per mettere in sicurezza e riqualificare le stalle in relazione al problema della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati