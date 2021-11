Camera Penale, Petrillo confermato presidente a Santa Maria C. Vetere

L’avvocato Francesco Petrillo, 46 anni, è stato riconfermato presidente della storica Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere: è stato eletto con 122 preferenze (su 135 votanti) all’esito del test elettorale per il rinnovo del direttivo dell’organismo forense che lo vedeva come presidente uscente. Eletti nel direttivo anche gli avvocati Luca Viggiano (115 voti) Mariangela Stefanelli (110) Giuseppe Siconolfi (92) Massimo Garofalo (89) Alberto Martucci (87) e Nicola Bovienzo (80): nelle prossime ore saranno definiti i ruoli interni al Consiglio. Non eletti invece gli avvocati Giuseppe Irace (60) e Arnaldo Gadola (6). Petrillo ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che lo hanno sostenuto e i candidati che hanno corso con lui al test elettorale appena concluso. Presidente del seggio elettorale è stata l'avvocatessa Carolina Mannato. L'organismo nato nel 1968, per volere del decano dei penalisti Giuseppe Garofalo primo presidente ed altri avvocati come Renato Iaselli, la Camera Penale, che vantava negli anni passati oltre trecento iscritti, a seguito del ridisegno della geografia giudiziaria di circa sei anni fa, ha visto una ulteriore diminuzione degli iscritti con il passaggio di parecchi penalisti che hanno trasferito la loro iscrizione da Santa Maria a Napoli Nord. Intanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha votato anche i membri dell’Organismo di Mediazione.Si tratta di un organismo predisposto per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria.