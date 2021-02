Ferdinando Morza fu ucciso dal commando di fuoco del gruppo Bidognetti in via Isonzo a Casal di Principe nel gennaio 1999. Dopo 20 anni il gup Ciollaro del tribunale di Napoli ha inflitto l'ergastolo a Giuseppe Setola e Giuseppe Dell'Aversano; 20 anni a testa per Mario e Francesco Cavaliere; 14 anni per i collaboratori di giustizia Domenico Bidognetti ed Emilio Di Caterino. Assolto, invece, Carmine Tamburrino, unico imputato a piede libero, accusato di aver partecipato al raid di morte con il ruolo di specchiettista. Il pm della Dda aveva chiesto ben 5 ergastoli e 12 anni per i collaboratori di giustizia. Nel collegio difensivo sono stati impegnati gli avvocati Mirella Baldascino, Paolo Di Furia, Angelo Raucci, Paolo Caterino, Paolo Raimondo e Vincenzo D'Angelo.

