Cane investito e ucciso, l'amico a quattro zampe lo veglia sul marciapiede da due giorni

ARIENZO - Sta vegliando sull’amico morto, investito su via Cappuccini ad Arienzo, nel Casertano, dalla sera di Natale. Una veglia straziante e commovente che dura da oltre 48 ore, immortalata da numerosi cittadini. L’immagine, che sta facendo il giro dei social, racconta più di mille parole. Un cane meticcio di media taglia è rimasto seduto accanto al corpo del fedele compagno oramai privo di vita. Erano inseparabili, giocavano insieme tutti i giorni. Ora, è rimasto solo a scorrazzare per le strade della piccola cittadina della Valle di Suessola. Ma, fino all’ultimo, è voluto stare vicino al suo amico, senza abbandonarlo nemmeno quando qualcuno ha provato ad avvicinarsi. Il tutto, con il rischio di finire sotto un’auto e fare la sua stessa fine. Intanto, gli animalisti della zona lanciano un appello all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Guida: “Bisogna dare una degna sepoltura a questo povero cane, figlio della strada. L’immagine fa meditare, il suo amico peloso lo piange in silenzio. Questa sì che è una triste ma bellissima storia d’amicizia”.

