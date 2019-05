Oltre 6,5 milioni di euro di canoni demaniali non sarebbero stati pagati tra il 2007 e il 2014 dai lidi che operano sul litorale di Castel Volturno, nel Casertano, con una mancata grave riscossione da parte del Comune. Lo ha accertato la Guardia di Finanza al termine di una complessa attività d'accertamento delegata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania. I finanzieri della Compagnia di Mondragone hanno ricostruito la posizione contabile nel periodo 2007 - 2014 di ben 119 concessioni demaniali, tra cui 115 lidi balneari di Castel Volturno, segnalando la mancata riscossione dei canoni dovuti per un ammontare complessivo di oltre 6,5 milioni di euro.



Tredici persone, tra amministratori e pubblici funzionari addetti all'Ufficio Demanio del Comune di Castel Volturno avvicendatisi nella carica, sono stati segnalati all'autorità contabile quali responsabili per colpa grave dell'ingente danno erariale venutosi a creare. In particolare il Comune di Castel Volturno avrebbe omesso di riscuotere i canoni demaniali marittimi, ovvero di riscontrare puntualmente la congruità tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato dal singolo concessionario marittimo; l'ente locale avrebbe poi indebitamente applicato ad un campo di golf privato, una specifica agevolazione prevista solamente per il perseguimento di finalità di interesse pubblico o per l'esercizio di servizi di pubblica utilità; infine, il Comune non avrebbe applicato, nella quantificazione dei canoni demaniali dovuti dai concessionari marittimi, i valori OMI con riferimento ai manufatti strumentali al servizio di spiaggia e destinati ad attività commerciali.

Giovedì 23 Maggio 2019, 16:16

