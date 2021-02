Ha conquistato la maglia gialla che ora le permetterà di accedere al serale. La mondragonese Gaia Di Fusco, durante la striscia quotidiana prevista ogni sabato pomeriggio su Canale 5, ha ricevuto dalle mani della conduttrice Maria De Filippi la tanto sognata maglia del serale di “Amici 2021”. Non è riuscita ad esibirsi in pubblico per una questione di tempi, ma lo farà lunedì pomeriggio (e sarà trasmesso dalla striscia quotidiana); solo allora, il suo coach Arisa, si pronuncerà definitivamente anche se, durante una telefonata con la madre Annamaria, ha già sottolineato che «la voce di Gaia sfonda ed è pazzesca».

Insieme agli altri quattordici concorrenti, tra giusto un mese, la mondragonese parteciperà al serale che come ha annunciato la conduttrice, quest’anno non avrà un numero limitato. L’ingresso nella scuola della 19enne, dalla voce potente e brillante, ha conquistato le attenzioni degli allievi maschi di “Amici 2021”. In particolare, ad apprezzare la bellezza di Gaia sono stati Aka7Seven, Sangiovanni e Deddy che, all’interno della scuola, stanno già vivendo una storia sentimentale rispettivamente con Martina, Giulia e Rosa. Nel corso della trasmissione di oggi, inoltre, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato mostrando i commenti dei tre cantanti nei confronti di Gaia e scatenando la gelosia delle tre ragazze, in particolare della ballerina Rosa che aveva già fatto una scenata a Deddy nel corso della settimana.

A complimentarsi con Gaia è il sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico e il consigliere regionale Giovanni Zannini che hanno diramato un comunicato congiunto. «Siamo certi che Gaia saprà ancora una volta distinguersi, proseguendo nel suo percorso che la vede attestarsi tra le più promettenti giovani voci italiane. Forza Gaia, Mondragone è con te».

