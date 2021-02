PIEDIMONTE MATESE - Anche un po’ del Matese nel nuovo governo di Mario Draghi. Si chiama Antonio Funiciello ed è il nuovo capo di gabinetto del Consiglio dei Ministri di Mario Draghi. E’ nato a Piedimonte Matese, mamma di Piedimonte apprezzata docente in pensione e papà, deceduto, di Alife. Antonio Funiciello, 45 anni, sposato e padre di due figlie, vive a Roma da tempo, essendo il dirigente di una grande azienda. E’ un esperto di comunicazione, è stato già a capo dello staff del premier Paolo Gentiloni dal 2016-2018. Esperto di editoria, televisione, comunicazione e relazioni esterne, dopo diversi incarichi politici e istituzionali. Ha collaborato a lungo con il Pd, ottenendo nel 2013 la delega per la Cultura e la Comunicazione del partito.

E’ un giornalista pubblicista e scrittore e ha pubblicato su diverse testate giornalistiche nazionali. Immediata, stamattina la notizia che ha fatto il rapido giro della città e non sono state pochi i commenti positivi, molti con orgoglio fra questi, lo zio Luigi, stimato chirurgo ora in pensione che si è detto felice che un rappresentante di questo tranquillo lembo di terrà, possa rappresentare la nostra provincia in seno al nuovo governo dal quale in molti sperano in una ripartenza positiva.

