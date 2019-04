Sabato 13 Aprile 2019, 14:52

Si chiama Pasquale Casertano e ha 27 anni il carabiniere ferito a Cagnano Varano, questa mattina. Casertano - ferito a un braccio e all'addome- è un carabiniere in ferma, residente a Caserta ma in servizio a Cagnano come prima assegnazione. All'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove si trova ricoverato, si sta recando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte .