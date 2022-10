Carcere di Aversa, aggredito agente della polizia penitenziaria

Violenza in carcere, protesta il Sappe. L'aggressione ad Aversa contro un operatore della polizia penitenziaria. «L’uomo si è scagliato contro laAgente al rientro dalla funzione religiosa», afferma il sindacalista Donato Capece, che stigmatizza l'episodio e chiede provvedimenti urgenti per abbassare la tensione che resta alta in questi giorni. È di ieri la segnalazione di altre difficoltà nel carcere irpino e del sequestro di droga e telefonini a Poggioreale. Di quii l'sos al governo che verrà.