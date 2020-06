Se due giorni fa tra gli agenti della Penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere erano 100 i malati per stress da lavoro, oggi sono diventati 130, e la gestione ordinaria della struttura «è ormai insostenibile». Voci dall'interno del penitenziario confermano come dopo il doppio episodio che ha fatto schizzare alla ribalta della cronaca la struttura carceraria casertana, le condizioni di lavoro non siano assolutamente migliorate.

LEGGI ANCHE Santa Maria Capua Vetere, gli agenti protestano davanti al carcere

La notifica degli avvisi di garanzia da parte dei carabinieri agli agenti penitenziari di giovedì 11 giugno, e la rivolta dei detenuti di sabato 13 giugno, hanno lasciato strascichi significativi tra gli agenti, che non riescono più a sopportare l'atmosfera che si respira; i circa 80 uomini del Gom inviati dai vertici del Dap come rinforzo non hanno compiti di servizio, per cui qualcuno, specie tra i sindacalisti, li giudica anche poco utili. Con i 130 poliziotti malati, in servizio ora ce ne sono poco meno di 250, «è quasi impossibile - dice un agente - far funzionare bene il carcere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA