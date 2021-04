S. MARIA C. V. - Dopo oltre venticinque anni senza rete idrica, arriva l'acqua nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Questa mattina presso Palazzo San Carlo, ex Municipio storico ed oggi sede della Presidenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si è tenuta la cerimonia per dare il via libera ai lavori relativi all'acciamento della casa circondariale “F. Uccella” alla condotta idrica comunale e mettere fine ai gravi disagi che i detenuti erano costretti ad affrontare.

L'evento si è concluso simbolicamente presso il luogo d'inizio dei lavori in via Napoli, all'incrocio con via Mastantuono.

Alla conferenza sono intervenuti il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, l'avvocato penalista Petrillo, l'onorevole Sgambato, il procuratore capo di Santa Maria Capua Vetere Troncone, la direttrice del carcere Palmieri, la presidente di tribunale Casella, il prefetto di Caserta Ruberto e il vice presidente della Regione Campania Bonavitacola.

APPROFONDIMENTI IL DIBATTITO Macrico, Speranza per Caserta:«Votate per cambiare la... L'INCENDIO A fuoco deposito di officina meccanicaFiamme domate, si segue la...