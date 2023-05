Allarme carenza di personale in provincia di Caserta, il Sindacato polizia chiede rinforzi

Il Sindacato italiano appartenenti polizia (Siap) lancia l’allarme per la carenza di personale che si verrà a determinare in provincia di Caserta con alcuni pensionamenti e il mancato invio di rinforzi.

«La carenza di poliziotte e poliziotti in tutta la provincia di Caserta è numericamente tragica e ciò è più evidente alla Questura e nei Commissariati, quest’ultimi collocati in posti definiti ad alta densità criminale. Alla fine del 2023 la Questura di Caserta avrà 60 unità in meno in organico ed altrettanti nel 2024. Servono incrementi adeguati ed immediati altrimenti avremo uffici della Polizia di Stato di questa provincia totalmente paralizzati ed inefficienti». Lo dichiara Massimiliano Martelli, segretario generale provinciale del Siap.

«Tutti gli uffici della Questua di Caserta sono in carenza di personale. Tale carenza –spiega - è presente anche nei Commissariati di Pubblica Sicurezza presidi di legalità in zone di frontiera. Sono trascorsi pochi giorni dall’apertura a Casal di Principe del nuovo Commissariato, il Decreto Ministeriale prevede un organico complessivo di 48 unità ma ad oggi sono presenti solamente 30 unità». Il sindacato chiede l’invio immediato di un congruo numero di agenti.