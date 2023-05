Abusi edìli, sequestrato il campo di calcetto «Olimpo» a Teverola

Sotto chiave il campo di calcello «Olimpo» di Teverola. E' il frutto di un'attività di controllo di carabinieri e polizia locale. Al termine delle ispezioni, un cinquantacinquenne e un sessantanovenne, entrambi residenti ad Aversa, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Teverola nel corso di controlli mirati, eseguiti insieme a personale della locale Polizia Municipale in varie aree del comune di Teverola. I due, rispettivamente proprietario di un terreno e gestore dell'impianto sportivo privato per la pratica del calcetto, sono ritenuti responsabili di abusi edilizi.

Il primo controllo, eseguito con l’aiuto di personale tecnico del terreno di proprietà del cinquantacinquenne, ha consentito di accertare la presenza di un capannone, abusivamente realizzato con tubatura in ferro e coperto da pannelli coibentati. Le successive verifiche, effettuate nell’impianto sportivo gestito dal sessantanovenne, hanno permesso di scoprire una costruzione abusiva adibita ad area relax e servizi igienici per gli ospiti.

Entrambe le strutture sono state sottoposte a sequestro penale.