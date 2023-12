Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese contro l’abusivismo in litoranea. In questi giorni, infatti, le ruspe del Comune si sono nuovamente messe in moto per proseguire le attività di abbattimento degli abusi edilizi presenti presso il litorale battipagliese. L’obiettivo dell’amministrazione, in accordo con quanto previsto dal Masterplan del litorale Salerno Sud, è realizzare uno spazio verde attrezzato.

Prima di arrivare a tanto, però, è necessariol’area occupata dalla lottizzazione abusiva in. Una vera e propria, all’ombra dellache dovrebbe difendere le colture retrostanti dalla salsedine, che secondo il Consiglio di Stato non sarebbe potuta sorgere con tali modalità. Per questo, dopo aver incassato il placet daisupremi, il Comune ha messo in moto le attività: «Proseguono le demolizioni delle case abusive sul litorale battipagliese, conindisponibile dell’ente delle relative aree, già intraprese sin dal mio primonel 2016 - ha annunciato la prima cittadina - La riqualificazione della fascia litorale per la massimadella risorsa mare è undi questa amministrazione».

Dopo che i manufatti abusivi saranno rimossi, infatti, i terreni entreranno a far parte del patrimonio comunale, che ne potrà disporre secondo le proprie esigenze: «Nell’ambito della strategia del Masterplan del litorale Salerno Sud, che abbiamo largamente condiviso sia con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che con il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri - ha proseguito Francese - il Comune di Battipaglia ha programmato a sua volta, candidandosi con successo su bandi del Pnrr per la rigenerazione urbana, la riqualificazione di queste aree compromesse da lottizzazioni abusive, acquisite dopo lunghe battaglie amministrative al patrimonio indisponibile dell’Ente, progettando la loro sistemazione a verde attrezzato e parcheggi per la pubblica fruizione». Un vero e proprio parco, affacciato sul litorale cittadino, che dovrebbe dare refrigerio ai turisti. Nei progetti mostrati dal sindaco è possibile vedere la passeggiata progettata nel mezzo dei giardinetti, un’area playground destinata ai più piccoli e parcheggi per ospitare gli utilizzatori dell’area: «L’investimento di 2 milioni di euro è giunto nella fase di contrattualizzazione - ha annunciato Francese - e i lavori di riqualificazione saranno avviati entro il mese di marzo 2024».

Un lavoro, quello del risanamento del litorale battipagliese, lungo ed estenuante per il quale, appena insediata, Francese ricevette anche un proiettile di minaccia.