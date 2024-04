Agropoli, sequesto immobile per mansarda abusiva

La Polizia Locale di Agropoli ha sequestrato un immobile di 150 mq per abusi edilizi. Ad essere contestati, in particolare, gli interventi di realizzazione di un piano mansardato che stando alle indagini dei caschi bianchi sarebbero stati realizzati in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato dal Comune.

Due coniugi, committenti e proprietari dell'immobile non residenti ad Agropoli, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria. Il sequestro penale è stato disposto dalla Procura di Vallo della Lucania.

L'Ufficio Urbanistica del Comune emetterà un provvedimento amministrativo per il ripristino dello stato dei luoghi. L'intervento rientra nell'attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia Locale di Agropoli per contrastare l'abusivismo edilizio.