L'attore Jury Monaco è il nuovo re di Capua. È stato incoronato ieri sera nel corso della cerimonia di apertura della 137ma edizione del Carnevale. Festa grande in città per la kermesse carnascialesca più longeva della Campania. Tante persone si sono riversate nel centro storico per assistere agli spettacoli, il cui punto di riferimento è la piazza dei Giudici. Il lunghissimo corteo, composto da circa mille figuranti, ha sfilato per le strade con bande musicali, gruppi umoristici ed i carri allegorici. È antica come la manifestazione la cerimonia della consegna delle chiavi, che apre i festeggiamenti.

Sul palcoscenico con il presidente della Pro loco Davide Del Pozzo ed il responsabile della biblioteca "Garofano Venosta" Giuseppe Netti, c'erano il sindaco Adolfo Villani e l'assessore regionale allo Spettacolo, Felice Casucci. Capua, per l'evento di quest'anno, ha ottenuto dal Ministero della Cultura il titolo di Carnevale "storico" e la Regione ha collaborato con l'intervento di Scabec.

«Il nostro Carnevale - ha annunciato il sindaco Villani - il prossimo 12 marzo riceverà il marchio di qualità Epli, l'ente che riunisce a livello nazionale le associazioni Pro loco. La cerimonia di conferimento si svolgerà a Roma, nella sala Martiri di Nassiryia di palazzo Madama. L'importanza del nostro carnevale - ha concluso - è così sancita anche dalla rete associativa Ente Pro loco italiane, che con questo riconoscimento sintetizza l'orgoglio di un'intera comunità». L'assessore regionale Felice Casucci, dal canto suo, ha espresso parole di compiacimento per l'evento ed in particolare per la città di Capua. «Questa festa popolare - ha dichiarato l'onorevole Casucci - è sentita dalla vostra comunità, che celebra l'evento da protagonista ed allo stesso tempo riesce ad esaltare la storia che in questo centro storico è presente con un ambiente architettonico unico e da valorizzare».

È stato di notevole impatto coreografico il corteo composto per lo più dagli studenti delle scuole capuane. Ogni istituto ha rappresentato un periodo storico, adeguando costumi e scene al "Viaggio nel tempo", tema scelto per l'edizione. Pieno successo lo spettacolo di Jury Monaco, autentico mattatore, che ha interpretato il re, mentre il ruolo della regina è stato affidato all'attrice Julija Majarcuk. In particolare è stato l'intero cast, al seguito dell'attore capuano, ad attirare l'attenzione del pubblico che ha assistito a pantomime, monologhi, canti e balli, in linea con la tradizione umoristica carnevalesca.

Come prevedibile, applausi e risate non sono mancati per l'esibizione di Tony Tammaro, a cui ha fatto seguito il ballo in maschera, sempre in piazza dei Giudici, con la big band AnimaNia diretta dal maestro Antonio Fierro. Il Carnevale a Capua proseguirà fino a martedì prossimo; domani il "Carnevalino santangiolese" con la festa che si sposta nella frazione di Sant'Angelo in Formis ed in serata veglione mascherato nel teatro Ricciardi. Domenica le visite teatralizzate ed in costume ai monumenti e nel Museo campano. L'aperitivo di Carnevale si terrà lungo la riviera Casilina con i canoisti della Volturnia Kayak. Nel pomeriggio, spettacoli in piazza dei Giudici. Martedì il gran finale con Gabriele Esposito, l'orchestra Anemaecore diretta da Gianluigi Lembo ed i funerali del re a porta Napoli con lo spettacolo piromusicale. La Pro loco ha avuto un ruolo decisivo nell'organizzazione dell'evento, sostenuta dall'esperienza maturata nel corso delle varie edizioni. «Siamo riusciti a coinvolgere tutte le scuole della città che hanno partecipato con gruppi ben preparati, hanno sfilato costumi sartoriali realizzati qui, il che conferma il coinvolgimento di numerosi artigiani - ha dichiarato Del Pozzo - abbiamo sostenuto anche la preparazione dei carri allegorici, per i quali è stata utilizzata la tecnica della cartapesta, la cui tradizione capuana è stata sempre un riferimento per le altre città d'Italia».

E proprio per incentivare la lavorazione dei carri allegorici che l'amministrazione comunale ha intenzione di destinare un immobile situato nel rione Santagata a una scuola dedicata alla lavorazione della cartapesta. Tre i carri collegati al variopinto corteo. Con Alberto Di Benedetto, una squadra formata da bambini, giovani ed adulti, dal titolo "One piace e la ciurma del vaccaro", animato da dj Mr Trump, Enrico de Lucia. Altro carro è dell'associazione "La Monaca" del quartiere porta Roma, organizzato da Graziano D'Angelo e dei ragazzi aderenti al Carnival Lab, e ha come tema Barbie, poi il carro della frazione di Sant'Angelo in Formis che ha raffigurato l'Olimpo.