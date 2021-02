PIGNATARO - Partono da Casal di Principe alla volta dell’Agro Caleno, forse per ripulire le abitazioni nella zona residenziale. Fermati dalla Polizia Municipale mentre si aggiravano tra le strade buie e desolate del paese di notte, sono stati trovati senza patente di guida né assicurazione. Non solo: la vettura, una Smart, era già stata posta sotto sequestro la stessa mattina dai carabinieri della stazione di Casal di Principe. Il sequestro era avvenuto per le stesse ragioni: mancanza di assicurazione e di patente. Dopo il sequestro il veicolo era però stato affidato in custodia allo stesso proprietario. Lui, incurante, l’aveva usato per percorrere decine e decine di chilometri. Al momento del fermo dei caschi bianchi i due – di cui uno con precedenti penali – hanno ammesso di essere sprovvisti dei documenti. L’operazione è stata portata a termine all’interno di un servizio di controllo del territorio diretto alla repressione del fenomeno dei furti.

