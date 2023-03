Partono i lavori per realizzare un'area fitness all'aperto in via Sbarra a Casapulla

Tutto pronto per aprire il cantiere per la realizzazione dell’area Fitness Outdoor in via Domenico Sbarra a Casapulla grazie a un finanziamento da 35mila euro, ottenuto con il bando Pnrr “Sport e inclusione sociale”, finalizzato alla realizzazione di percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera. L'opera sarà ultimata prima dell'estate.

«La realizzazione dell'area fitness outdoor in via Sbarra - dichiara il sindaco Lillo - era un altro obiettivo della nostra amministrazione. Dopo il completamento nel 2021 del percorso jogging, con questo nuovo intervento andiamo ad aggiungere un altro servizio ai tanti cittadini di Casapulla che frequentano via Sbarra, consentendo a tutti di svolgere la pratica sportiva libera, in modo gratuito e senza limiti di tempo».

L'area fitness sarà attrezzata con una palestra Workout che consente l'utilizzo contemporaneo fino a otto persone, completa di pavimento antitrauma. Inoltre, ci saranno vari attrezzi ginnici, tra cui alcuni inclusivi, con tabelle esplicative degli esercizi da poter svolgere in modo autonomo.