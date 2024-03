Ztl, a metà maggio partenza a San Leucio e Vaccheria

La giunta ha approvato una delibera con cui viene istituita la Ztl in via sperimentale a Vaccheria e a San Leucio. I varchi saranno tre, con l’obiettivo di limitare, durante determinati periodi dell’anno e in una fascia oraria prestabilita, il flusso eccessivo di veicoli nei due borghi storici di Caserta Si partirà il 15 maggio per il varco in via Vaccheria a San Leucio, nelle vicinanze della salita che conduce al Belvedere. Il varco sarà attivo dal 15 maggio al 15 ottobre, tutti i giorni, dalle 19 alle 6 del mattino successivo.

Sempre dal 15 maggio al 15 ottobre, tutti i giorni, dalle 19 alle 6, sarà attiva la Ztl nel varco di via Cappuccio, presso la porta d’accesso alla Vaccheria. Verrà attivato il primo luglio, invece, il varco di via Antonio Planelli, ovvero la strada che a San Leucio collega piazza della Seta al Belvedere. Il varco sarà attivo fino al 31 agosto il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, dalle 20 alle 3.