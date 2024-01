Due i palcoscenici: quello centrale in piazza dei Giudici, con la scenografia del "bivach", la sede della Pro loco che organizza la 137ma edizione del Carnevale di Capua, l'altro a porta Napoli e sullo sfondo la facciata del teatro "Ricciardi" con la meravigliosa loggia architravata. Cinque giorni di spettacoli, dall'8 al 13 febbraio, per la manifestazione carnascialesca più longeva della Campania. Capua vanta un primato tutto suo per la festa che registra anno dopo anno numeri da capogiro in termini di presenze. Quest'anno c'è pure il riconoscimento "storico" del ministero della Cultura. Il programma è pronto, anche se non si escludono ulteriori novità.

APPROFONDIMENTI Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana Don Antonello Giannotti, caffè nel rione Acquaviva di Caserta: «Dono la Parola ai passanti»

«È nostra intenzione rendere piacevole e divertente la partecipazione del pubblico con animazioni in tutte le strade del centro storico - dichiara Davide Del Pozzo, presidente della Pro loco - Il programma è ricco ed articolato, nel rispetto della tradizione, ma abbiamo il compito di distinguerci rispetto alle tante iniziative che, comunque, ci saranno nei giorni canonici del Carnevale anche in altre località. Capua è tradizionalmente legata alla manifestazione ed è per questo che da sempre è meta di turisti provenienti non solo dalla nostra regione».

Ed i numeri parlano chiaro: 30 ore di eventi, cinque orchestre solo in piazza dei Giudici, oltre i gruppi musicali che si esibiranno sul secondo palco; sei dj, intrattenitori, musici, cabarettisti ed imitatori. Il corteo al seguito dei sovrani del divertimento, Jury Monaco il re, Yuliya Mayarchuk la regina, sarà composto da circa mille figuranti. Tutte le scuole cittadine hanno aderito all'invito di partecipare con gruppi mascherati in linea con il tema "Viaggio nel tempo". Tre i carri allegorici, di cui uno allestito nella frazione di Sant'Angelo in Formis, che celebrerà il "carnevalino sant'angiolese" nel pomeriggio di sabato 10 febbraio.

Il Carnevale di Capua avrà inizio con raduno dei partecipanti nel piazzale Margherita Troili della stazione ferroviaria, (giovedì 8 febbraio), l'arrivo in piazza dei Giudici per la cerimonia di consegna delle chiavi della città dal sindaco, Adolfo Villani, al sovrano del divertimento; a porta Napoli lo spettacolo di magia con Mr. Saghibù. In prima serata l'atteso spettacolo con Tony Tamnaro e a seguire il ballo in maschera con la big band diretta dal maestro Antonio Fierro. Sabato 10 febbraio, dopo il Carnevale in frazione, in piazza dei Giudici musica live con Federico di Napoli e, nel teatro "Ricciardi", "Gran veglione" in maschera con l'orchestra spettacolo diretta dal maestro Antonio Fierro e dj set con Valerio Merola, Davide Pascarella e Guido Abruzzese. Per la domenica, sin dalla mattinata, ci saranno visite guidate in costume nelle sale del Museo campano e nei monumenti del centro storico, in piazza dei Giudici ci sarà animazione, mentre lungo la riviera Casilina si potrà ammirare la spettacolare esibizione dei canoisti in maschera della "Volturnia Kayak".

Il raduno delle maschere è nel pomeriggio nel piazzale Santa Caterina, l'arrivo in piazza dei Giudici sarà caratterizzato dal "proclama del re" scritto e interpretato da Jury Monaco. A Porta Napoli, musica live con la Akiller's Band ed in piazza dei Giudici lo spettacolo musicale con la Tsunami Band. A seguire lo show "Voglio tornare negli anni '90". Martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale (13 febbraio), il raduno delle maschere è al quadrivio Caputo, a porta Napoli musica live con la Team Rocker Band ed in piazza dei Giudici il "Re saluta la città". Il programma conclusivo propone il cantautore Gabriele Esposito ed il "Gran ballo" in maschera con Gianluigi Lembo e Anemaecore Band. Come recita l'antico copione della festa, il Carnevale si concluderà con il funerale del re: dal cortile del palazzo del governatore le allegre "congreghe" si avvieranno verso i fossati di porta Napoli per l'incendio del catafalco e lo spettacolo di fuochi pirotecnici.